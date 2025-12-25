Особняк, Кадышева и Буланова: «Лукойл» устроил корпоратив минимум на 60 млн руб

Компания «Лукойл» устроила для своих топ-менеджеров мегакорпоратив, на который было потрачено минимум 60 млн рублей. На нем выступали Филипп Киркоров, Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Валерий Леонтьев, сообщает Mash .

Нефтяная компания арендовала для вечеринки трехэтажный особняк Modus в центре Москвы. Его украсили новогодним дизайном в корпоративных красно-белых тонах. Праздник тщательно охранялся: весь периметр был оцеплен, вокруг были поставлены три поста охраны.

За аренду «Лукойл» оставил депозит 2,5 млн рублей, также 375 тыс. рублей было потрачено на сервисный сбор. Еще 200 тыс. рублей ушло на допоборудование, а 70 тыс. рублей — на перестановку мебели. В меню добавили премиальные мясные деликатесы, фрукты, салаты, горячее, алкоголь и специальный новогодний торт.

Звездные артисты обошлись организаторам в общей сложности в 40 млн рублей. Главной звездой вечера стал Валерий Леонтьев, который прилетел в Москву из Майями специально на корпоратив. Он получил гонорар в размере 15 млн рублей.

Ранее Reuters стало известно о планах покупки зарубежных активов «Лукойла». Их может приобрести саудовская Midad Energy.

