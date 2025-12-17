Reuters стало известно о планах покупки зарубежных активов «Лукойла»

Саудовская энергетическая компания Midad Energy рассматривается как один из ключевых претенёнтов на приобретение зарубежных активов российской нефтяной корпорации «Лукойл», сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Публикация отмечает, что компания рассчитывает использовать свои глубокие политические связи как с Москвой, так и с Вашингтоном для проведения сложной сделки в условиях действующих санкционнных ограничений.

Согласно данным агентства, Midad Energy планирует предложить денежное вознаграждение, однако средства будут заморожены на специальном счете до момента снятия ограничений с «Лукойла». В ходе переговоров также может участвовать ряд американских компаний.

Это не первое сообщение о потенциальной продаже активов российского нефтяного гиганта. Ранее Reuters информировало о том, что американская Exxon Mobil предложила иракским властям приобрести 75-процентную долю «Лукойла» на крупнейшем месторождении Западная Курна — 2. Этот актив обеспечивает около 470 тысяч баррелей добычи в сутки, что составляет примерно 0,5% мировых поставок нефти и 9% от общего объема добычи Ирака.

В то же время стало известно, что другая американская компания, Ramoco Fuels, претендует на заправочный бизнес «Лукойла» в США, предлагая 150 миллионов долларов за лизинг 194 автозаправочных станций.

