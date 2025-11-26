Сделка по 194 АЗС «Лукойла» в США должна быть завершена до конца 2027 года

Сумма сделки составляет 150 млн долларов с условием завершения покупки до 31 декабря 2027 года. Согласно схеме договора, первоначально предполагается 24-месячная генеральная аренда с автоматическим преобразованием в полное приобретение бизнеса после выполнения всех нормативных требований.

Эксперты отмечают значительный дисконт предложения — около 50-70% от реальной стоимости активов. Российский концерн может отклонить это предложение, особенно учитывая возможность появления единого покупателя для всех зарубежных активов «Лукойла». Сделка стала возможной благодаря генеральной лицензии № 131, выданной Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC) в середине ноября 2025 года, которая разрешает переговоры с санкционным «Лукойлом».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.