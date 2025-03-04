Лукашенко поручил кабмину Белоруссии поискать редкоземельные металлы в стране

Кабинет министров Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко организует поиск редкоземельных металлов, а также других полезных ископаемых на территории республики, сообщает ТАСС .

«Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное: и химия, и нефть, и газ, и прочее. Я ставил соответствующую задачу перед соответствующим министром (природных ресурсов и охраны окружающей среды — ред.)», — заявил Лукашенко в ходе кадровых назначений в правительстве.

Геологоразведка в Белоруссии требует особого внимания, особенно в области поиска редкоземельных элементов — такое заявление прозвучало от президента. По его словам, эта важная тема практически не исследуется местными специалистами, в то время как, например, в США данному вопросу уделяется серьезное внимание, в частности, со стороны американского лидера Дональда Трампа.

Белорусский президент подчеркнул, что местные земли тоже могут хранить под своей толщей важные элементы. Для активизации работы в этом направлении глава государства дал указание профильному министру начать углубленное изучение данного вопроса, подчеркнув стратегическую важность развития этого сектора для будущего страны.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время спрос на редкоземельные металлы будет только увеличиваться. В связи с этим кандидат технических наук, доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Института цветных металлов Сибирского федерального университета Наталья Усманова рассказала, как ситуация складывается для России в этой сфере.