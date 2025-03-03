Эксперт рассказала о перспективах добычи редкоземельных металлов в России

Тема редкоземельных металлах (РЗМ) стала активно обсуждаться после провала соглашения между США и Украиной и скандала в Белом доме. Кандидат технических наук, доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Института цветных металлов Сибирского Федерального университета Наталья Усманова объяснила, для чего нужны РЗМ и какая ситуация с их добычей в России, сообщает «ФедералПресс» .

По словам эксперта, спрос на РЗМ будет только расти. Сплавы с РЗМ применяются в производстве оптики, керамики, бытовой и промышленной электроники, катализаторов для нефтепереработки, аккумуляторов, а также в зеленой энергетике, в том числе в производстве магнитов для ветрогенераторов, рассказала эксперт.

«Все перечисленные технологии и производства сегодня находятся на подъеме <…> есть все основания полагать, что спрос на редкоземельные металлы будет только расти», — отметила Усманова.

По ее данным, в России есть ряд месторождений РЗМ, но в основном они расположены на Крайнем Севере, где сложные условия добычи и логистики, а запуск производства требует серьезных капитальных вложений. Например, одной из крупнейших — Томторское месторождении в Якутии. Начало добычи там планировалось в 2029 году. В Красноярском крае есть Чуктуконское месторождение РЗМ и Татарское месторождение фосфатно-ниобиевых руд, оно законсервировано. Зашихинское месторождение в Иркутской области планируется запустить в 2026 году.

Также, по мнению эксперта, в РФ необходимо пересмотреть ГОСТы и устаревшие технологические схемы обработки РЗМ-концентратов, которые сегодня не вполне конкурентоспособны. Кроме того, придется захоранивать радиоактивные отходы.

В плане добычи РЗМ в мире лидируют Китай, где эта отрасль полностью финансируется государством, а также Мьянма и Австралия, добавила специалист.

«Чтобы быть конкурентоспособными, нужно строить полный цикл производства, начиная с рудников и заканчивая высокотехнологичной готовой продукцией, которая будет востребована как в нашей стране, так и на мировом рынке», — считает эксперт.

По ее мнению, поводы для оптимизма — это не только мировой интерес, но и госпрограммы, в том числе нацпроект по поддержке РЗМ «Новые материалы и химия».

Ранее руководитель практики Kept по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей Наталья Величко сообщила, что мировой дефицит редкоземельных металлов маловероятен.