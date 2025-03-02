Зачем США понадобились редкоземельные металлы в разных странах мира

Американский сенатор Линдси Грэм считает, что не существует сценария, при котором Соединенные Штаты могли бы возобновить процедуру подписания сделки с Украиной в области редкоземельных металлов, сообщает «Российская газета» .

Как рассказала руководитель практики Kept по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей Наталья Величко, мировой дефицит редкоземельных металлов маловероятен. Многие из них встречаются в природе чаще, чем олово, золото, уран, вольфрам, свинец или медь.

По ее словам, проблема заключается в экономике их добычи: они часто являются сопутствующими минералами в других рудах, что делает их добычу нерентабельной. Кроме того, необходимо производство для разделения концентратов.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов рассказал, что ситуация с редкоземельными металлами напоминает шумиху вокруг водородной энергетики и лития, который часто называли новой нефтью. В 2022 году говорили о недостатке лития из-за опережающего спроса, в 2023 году фиксировали дефицит, а в 2024 году стали говорить о долгосрочном профиците.

Едва ли редкоземельные металлы могут выступать в качестве предмета политического торга, аналогичного ситуации с президентом США Дональдом Трампом и Украиной. Более того, согласно оценке Геологической службы США, Украина не относится к числу государств, обладающих значительными запасами редкоземельных металлов.

Ранее стало известно, что сотрудники аппарата национальной безопасности США по приказу президента Дональда Трампа изучают вопрос, может ли Вашингтон либо временно приостановить, либо полностью остановить поставки оружия Киеву.