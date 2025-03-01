Трамп изучает вопрос остановки поставок оружия Украине после встречи с Зеленским

Сотрудники аппарата национальной безопасности США по приказу президента Дональда Трампа изучают вопрос, может ли Вашингтон либо временно приостановить, либо полностью остановить поставки оружия Киеву. Такой вопрос Трамп начал изучать после личной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая состоялась в Белом доме 28 февраля, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Во время встречи с Зеленским Трамп заявил, что очень надеется, что в ближайшее время в вооруженном конфликте между Украиной и Россией удастся установить перемирие и прекращение огня. Он подчеркнул, что хотел бы этого по двум причинам — сохранить жизни людей и перестать тратить огромные деньги на поддержание кризиса, но при этом не отказался от того, что Киев все-таки будет получать от США военную помощь, если перемирия не наступит.

Но спустя некоторое время после спорной встречи в Овальном кабинете начал менять свое мнение. Он приказал помощникам изучить возможность полной остановки военной помощи Киеву.

«Вскоре после спорной встречи Трамп приказал его высокопоставленным сотрудникам в области нацбезопасности проверить, могут ли США временно или полностью прекратить текущие поставки вооружения Украине», — говорится в материале иностранного СМИ.

Трамп, по словам источников, на данный момент решил пожить в роли наблюдателя. Он хочет посмотреть, какие шаги дальше будет предпринимать Зеленский, сорвавший подписание сделки по редкоземельным металлам, которая и была главной целью личной встречи лидеров двух стран.

Ранее сообщалось, что украинская делегация во главе с Зеленским покинула территорию США и отправилась не в Киев, а в Лондон.