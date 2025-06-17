Лукашенко объявил о критической ситуации в белорусском животноводстве

По его словам, текущие темпы падежа скота могут привести к острой нехватке продовольствия в стране. Глава государства связал проблему с системными просчетами в управлении отраслью и отсутствием должного контроля со стороны ответственных лиц.

«Если будет падеж скота как сейчас или вчера, будет это все продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что кадровый потенциал сельского хозяйства достаточен для эффективной работы, однако требует жесткой организации труда. Он напомнил о положительном опыте советского периода, когда дисциплина и ответственность обеспечивали стабильные результаты. Президент также осудил попытки отдельных СМИ раздувать тему продовольственных трудностей, назвав такие сообщения провокационными.

Ранее глава государства уже заявлял о достижении исторического максимума по гибели скота и предупредил о суровых кадровых последствиях для виновников сложившейся ситуации. Нынешнее выступление подтвердило готовность власти к радикальным мерам по стабилизации положения в аграрном секторе.