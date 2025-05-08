Лукашенко объяснил, куда исчез картофель с полок белорусских магазинов

На открытии Международного выставочного центра в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию, связанную с исчезновением картофеля с полок местных магазинов. По его словам, производители картофеля переориентировались на российский рынок, пишет Газета.ru .

Лукашенко объяснил, что жители Белоруссии не хотят много платить за картофель, в то время как сельскохозяйственники, наоборот, стараются продать свою продукцию как можно выгоднее. В итоге некоторые из них переориентировались на российский рынок, где картофель стоит дороже, чем в Белоруссии.

«Если переживаете за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — заверил Лукашенко жителей своей страны.

Ранее сообщалось, что в марте 2025 года в России стали расти цены на картофель. Депутаты обратили на это внимание и выдвинули инициативу, которая сможет урегулировать вопрос цены на эту категорию продуктов.