Депутаты попросили Мишустина вмешаться в ситуацию с дорожающим картофелем

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на ситуацию с резким ростом цены на картофель. Документ подписала глава комитета Нина Останина, сообщает RTVI .

В обращении депутаты сообщили, что граждане присылают многочисленные жалобы на резкий рост цен на картофель в апреле и мае этого года. В Госдуме отметили, что самый популярный продукт питания российских семей превращается в предмет кулинарной роскоши.

«В сравнении с прошлым годом оптовые цены весной 2025 года выросли в 4,4 раза, достигнув исторического „рекорда“ (51 рубль за 1 кг по состоянию на 2 мая 2025 года)», — говорится в письме.

По мнению депутатов, подобное резкое увеличение стоимости жизненно важных продуктов питания — это чрезвычайное обстоятельно. Правительство не должно допускать таких значений.

При этом союз участников рынка картофеля и овощей назвал нынешнюю стоимость картофеля в магазинах справедливой и для производителей, и для потребителей. По мнению союза, на полках должен быть представлен продукт питания разных сортов.