Профильный союз назвал справедливой цену на картофель в магазинах

Союз участников рынка картофеля и овощей назвал нынешнюю стоимость картофеля в магазинах справедливой и для производителей, и для потребителей. По мнению союза, на полках должен быть представлен продукт питания разных сортов, сообщает «Коммерсант» .

По состоянию на 28 апреля текущего года средняя стоимость картофеля за 1 кг составила 85,4 рубля, увеличившись в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В Союзе отметили, что по итогам прошлого года было собрано 7,3 млн тонн картофеля.

Такой урожай хорошо отразится на ценах. По мнению представителей организации, при отпускной цене 30–35 рублей за 1 кг этот овощ может стоить в магазинах 50–60 рублей.

«На наш взгляд, такая стоимость будет справедливой как для производителей, так и для потребителей с точки зрения доступности для кошелька и должного качества», — заявили в союзе.

При этом эксперты уверены, что на полках обязательно должно быть представлено несколько разных видов картофеля. В конце прошлого месяца оптовая стоимость столового картофеля составляла 46,3 рубля за 1 кг. Цена названа рекордной.