сегодня в 14:10

Литва хочет спонсировать Киев за счет доходов с транзита белорусских удобрений

Министр обороны Литвы Робертас Каунас считает, что Киев можно спонсировать с доходов, которые страна получает с транзита белорусских удобрений. Под давлением власти могут снять запрет на перевозку этой продукции, сообщает РИА Новости .

«Почему бы не выделить эти 300 миллионов Украине в качестве дополнительных средств?» — заявил Каунас.

Такую идею глава литовского военного ведомства назвал гипотетической. Сейчас в стране действует запрет на перевозку удобрений из Белоруссии.

Ранее американские власти приняли решение об отмене санкций, ранее введенных в отношении белорусского калия. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Джон Коул.

