США снимают санкции с белорусского калия

Американские власти приняли решение об отмене санкций, ранее введенных в отношении белорусского калия. Такое заявление сделал спецпосланник президента США Джон Коул, сообщает РИА Новости .

Коул подчеркнул, что Вашингтон решил снять ранее введенные санкции сразу после того, как объявил о принятии соответствующего решения.

«В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны Соединенных Штатов для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — сказал спецпосланник американского президента.

Представитель Белого дома провел двухдневные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, где обсуждались вопросы, касающиеся ситуации на Украине и Венесуэле, а также возможности улучшения двусторонних отношений между Вашингтоном и Минском.

Ранее ограничения против «Беларуськалия» были введены администрацией бывшего президента США Джо Байдена в августе 2021 года. Впоследствии, в 2022 году, Совет Евросоюза также внес компанию в санкционные списки, объяснив это решение событиями, связанными с украинским кризисом.

«Беларуськалий» является одним из ведущих мировых производителей калийных удобрений.

