«Лишних денег нет»: Путин поручил следить за финансовой дисциплиной в РФ

Путин заявил о возросших доходах российского бюджета, но лишних денег нет

На встрече речь шла в том числе о возврате средств в федеральный бюджет. Ковальчук отметил, что за 2023 году Счетной палате удалось вернуть более 26 млрд рублей.

Кроме того, он доложил президенту об исполнении бюджета за 2023 год и формировании стратегии развития Счетной палаты на ближайшие 3 года.

Путин же указал на необходимость пристального контроля за финансовой дисциплиной. По его словам, особенно внимательно стоит следить за тем, что называется «криминалом».

«Доход бюджета возрастает, дефицит минимальный, нефтегазовые доходы подрастают. Но лишних денег нет. Я рассчитываю, что внимательно будете следить за финансовой дисциплиной», — заявил президент.

Российский лидер также сказал Ковальчуку, что при острых случаях тот «без всякого стеснения» может ему звонить.