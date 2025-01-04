Ликсутов: в Москве по офсетным контрактам поставили 32,6 млн медизделий

В этом году в рамках офсетных контрактов столичные промышленники отгрузили в медицинские и социальные учреждения города 32,6 млн медизделий и более 1 млн упаковок лекарств, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Офсетные контракты обеспечивают городу закупки медикаментов и медицинских изделий по льготным ценам, оптимизируя бюджетные расходы. В то же время, производители получают гарантированный и продолжительный объем заказов.

«Город поддерживает развитие фармакологической отрасли. По распоряжению Сергея Собянина в ОЭЗ „Технополис Москва“ создан и успешно работает самый большой в стране фармкластер, который направлен на выпуск инновационных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, аутоиммунных и других заболеваний. Часть предприятий кластера поставляет продукцию в рамках офсетных контрактов», — заявил Ликсутов.

Известно, что из 24 заключенных городом контрактов со встречными инвестиционными обязательствами 10 приходится на сферу фармацевтики и производство медицинских изделий. По 5 из них предприятия уже поставляют продукцию.

Также министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов добавил, что столица — на первом месте среди регионов РФ по использованию инструмента офсетных контрактов.

«Из 24 заключенных Москвой офсетных контрактов со встречными инвестиционными обязательствами — 10 приходится на сферу фармацевтики и производство медицинских изделий. По пяти из них предприятия уже поставляют продукцию», — уточнил он.

На площадке «Алабушево» выпускаются лекарственные препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. В «Рудневе» расположено производство абсорбирующего белья, а в «Печатниках» изготавливают медизделия для пациентов со стомой.

Напомним, что с 2017 года правительством Москвы было заключено свыше 20 офсетных контрактов на поставку лекарств, медизделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и коммунальной техники.