Ликсутов: Москва и Китай будут сотрудничать в сфере высоких технологий

В китайском Шэньчжэне состоялся Международный форум «Диалог во имя развития: сотрудничество города Москвы с регионами Китайской Народной Республики». На одной площадке собрались представители российского и китайского делового круга, а также эксперты. В числе участников были дипломатическая миссия России в КНР, чиновники региональных и городских администраций, инвесторы, компании, отраслевые специалисты, бизнес-ассоциации и молодые предприниматели, сообщил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В рамках форума стороны обсудили углубление кооперационных связей, рассмотрели новые форматы взаимодействия и запуск совместных проектов на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Представители особой экономической зоны столицы заключили соглашения о сотрудничестве с «Шаньдунской группой компаний информационных технологий „Лунай“» и Шанхайским фондом молодежного предпринимательства.

Заммэра уточнил, что по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы последовательно укрепляем международное сотрудничество столицы с дружественными странами в области промышленности и высоких технологий.

«Китай остается ключевым партнером города: нас объединяет схожая динамика развития, высокий уровень технологической компетентности и общая заинтересованность в формировании современной промышленной инфраструктуры. Форум в Шэньчжэне доказал свою эффективность — по его итогам участники приступили к проработке новых совместных проектов в микроэлектронике, электротранспорте, фармацевтике, робототехнике и других перспективных отраслях, развивающихся на базе особой экономической зоны „Технополис Москва“», — отметил Ликсутов.

Программа мероприятия состояла из торжественной церемонии открытия, панельных дискуссий и профильных встреч с представителями бизнеса провинции Гуандун. Участники познакомились с инвестиционным и промышленным потенциалом Москвы, узнали о мерах поддержки в особой экономической зоне столицы, а также обсудили будущее двустороннего сотрудничества в таких сферах, как искусственный интеллект, робототехника, микроэлектроника, фармацевтика, биотехника, биоэкономика, медицинская техника, высокотехнологичная пищевая промышленность, электромобилестроение, девелопмент и косметология.

По словам генерального консула России в Гуанчжоу Юрия Теплова, российско-китайское торгово-экономическое взаимодействие вопреки неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуре, включая нелигитимные санкции со стороны Запада, выдержало испытание на прочность и продолжает поступательно развиваться.

«Китай еще больше укрепил свои позиции в качестве крупнейшего торгового партнера России. Более 90% расчетов между нами осуществляются в национальных валютах. Спектр нашего сотрудничества очень широкий. Тем не менее постоянно приходится искать новые точки соприкосновения интересов и формы взаимодействия, в том числе на межрегиональном и межмуниципальном уровне», — пояснил Теплов.

Москва и китайские регионы ведут активное сотрудничество на протяжении долгих лет. К примеру, в 2024 году мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Пекина Инь Юн подписали программу взаимодействия между правительствами двух столиц на 2024–2026 годы. Основными направлениями сотрудничества являются обмен опытом и реализация совместных проектов в области торговли и экономики, телекоммуникаций и ИТ-технологий, охраны окружающей среды, социальной защиты и здравоохранения, образования, культуры, туризма и градостроительной политики.