Ликсутов: лифты столичного завода установили в Карачаево-Черкесской Республике

Лифты Карачаровского механического завода (КМЗ) начали устанавливать в многоквартирных домах Карачаево-Черкесской Республики в рамках программы капитального ремонта, сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Лифты Карачаровского механического завода хорошо зарекомендовали себя в программе капитального ремонта столичного жилищного фонда. Теперь они стали доступны жителям Карачаево-Черкесии. Новое оборудование завода обеспечивает надежность, комфорт и безопасность перевозки пассажиров», — уточнил Ликсутов.

Лифтовое оборудование КМЗ, устанавливаемое по программе капремонта, обладает низким уровнем шума и плавным ходом, а для людей с особыми потребностями предусмотрены голосовой информатор, сообщающий о движении кабины лифта, панель управления с крупными кнопками и шрифтом Брайля, удобный поручень.

«В рамках соглашения с региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов в Карачаево-Черкесской Республике уже установлено более 20 лифтов КМЗ в пяти-, девяти- и двенадцатиэтажных жилых зданиях Черкесска, Карачаевска и Усть-Джегуты. Расширение программы капремонта с применением лифтов московского производителя – важный шаг для модернизации жилищного фонда и развития отечественного производства», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Генеральный директор фонда капитального ремонта Карачаево-Черкесской республики Расул Эркенов отметил, что Карачаровский механический завод – один из лидеров в производстве пассажирских лифтов для жилых зданий и может гарантировать стабильность в поставке и качестве лифтового оборудования для многоквартирных домов республики.

«Поэтому планируем развивать нашу совместную работу и дальше», – подчеркнул Эркенов.

В прошлом году территория КМЗ вошла в ОЭЗ «Технополис Москва». На базе предприятия формируется кластер вертикального транспорта и лифтостроения, работа которого ускорит локализацию компонентов для подъемных механизмов и способствует замещению импортных лифтовых систем российской продукцией.