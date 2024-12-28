Ликсутов: лифты для многоэтажек столицы будут производить на заводах Москвы

Москва впервые в РФ заключила контракты со встречными инвестиционным обязательствами на поставку современных скоростных лифтов для реализации программ реновации и капремонта, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Договоры обеспечат потребность города в лифтовом оборудовании на ближайшие 10 лет.

«Это крупнейшие городские закупки с использованием механизма офсетного контракта. Москва приобретет оборудование более чем на 200 млрд рублей. В рамках заключенных контрактов предприятия будут поставлять городу не только современные лифты, но также обязаны локализовать производство ряда комплектующих и использовать отечественную микроэлектронику», — объяснил Ликсутов.

Карачаровский и Щербинский лифтостроительные заводы планируют масштабную модернизацию, расширение производственных мощностей и закупку современного оборудования для выполнения контрактных обязательств. В развитие производства будет инвестировано более 4 млрд рублей.

«В этом году Москва установила рекорд по заключению офсетных контрактов: город подписал 15 офсетов на сумму свыше 362 млрд рублей. В создание и модернизацию производств инвесторы вложат порядка 22 млрд рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

С 2017 по 2024 год правительство Москвы заключило около 30 офсетных соглашений на поставку медикаментов, медоборудования, продуктов питания для детских учреждений, элементов благоустройства, батарей для электротранспорта, коммунальной техники, лифтов и другой необходимой городской продукции. Общая сумма закупок по этим контрактам превысит 621 млрд рублей, что обеспечит создание более 8 тыс. новых рабочих мест.

По 8 офсетным контрактам инвесторы уже завершили создание производств и начали поставки продукции.

Из числа заключенных офсетных контрактов — три носят межсубъектный характер. Партнерами Москвы стали Республика Карелия, Владимирская и Оренбургская области.