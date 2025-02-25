Лекарства и автомобили: какие товары подешевеют на фоне снижения курса доллара

Финансовый аналитик Артем Извольский заявил, что февральское снижение курса доллара повлияет на цены на многие товары: в такой ситуации обычно уменьшается стоимость многих импортных продуктов, сообщает «Вечерняя Москва».

«Самое заметное снижение должно быть у импортных продуктов: например, бананов, мандаринов, египетской картошки. Должны подешеветь лекарства, смартфоны, бытовая техника, автомобили. На практике же ждать снижения рано», — сказал эксперт.

По его словам, цены на аренду помещений, ЖКХ, бензин и зарплату персонала снижаться в ближайшее время не будут, а, наоборот, вырастут. Рубль укрепился незначительно, всего на 10%.

Извольский подчеркнул, что цены будут зависеть не от размера курсовых колебаний доллара, а от их длительности.

Во вторник стало известно, что внебиржевые курсы доллара и евро опустились ниже 86 и 90 рублей.