Внебиржевые курсы доллара и евро опустились ниже 86 и 90 рублей

Внебиржевой курс доллара 25 февраля упал ниже 86 рублей, курс евро — ниже 90 рублей. В моменте они достигали 85,965 рубля и 89,981 рубля соответственно, сообщает ProFinance.Ru .

Центробанк России устанавливал следующие курсы валют на 25 февраля: 12,0634 рубля за юань, 88,2065 рубля за доллар и 92,5162 рубля за евро. Регулятор прогнозировал, что во вторник три основные международные валюты подорожают к российской нацвалюте.

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что рынок стал более волатильным. Министр объяснил это тем, что биржевой механизм валютного курса страны де-факто разрушен. По его словам, «мы сейчас работаем через небиржевую регистрацию контрактов».

Решетников также сообщал, что подорожание товаров и услуг в России вызвано структурными изменениями потребления.

