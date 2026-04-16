Лейбл Гуфа заработал 563 млн рублей на прощальном туре

Лейбл рэпера Алексея Долматова (Гуфа) получил 563 млн рублей выручки в 2025 году во время прощального тура артиста, сообщает Газета.ru .

Сервис проверки контрагентов Rusprofile рассказал, что лейбл «Дома» в 2025 году выручил 563 млн рублей, а чистая прибыль составила 39 млн рублей. Компания была зарегистрирована в конце декабря 2024 года.

«Музыкальный лейбл „Дома“ в 2025 году выручил 563 млн рублей и получил чистую прибыль в размере 39 млн рублей. ООО „Дома“ было зарегистрировано в конце декабря 2024 года. Рэперу Гуфу (Алексей Долматов) принадлежит 75% доли в уставном капитале. Еще 25% — у Григория Крученкова. Компания занимается концертной деятельностью Гуфа, она проводила и прощальный тур артиста, который состоялся в 2025 году. Также лейбл работает в качестве подрядчика по организации концертов и гастролей других артистов», — отметили в сервисе.

Долматову также принадлежит компания по производству одежды и аксессуаров «Люгэнг». В 2024 году ее выручка составила 47 млн рублей, а прибыль — 801 тысячу рублей, добавили в Rusprofile. Ранее сообщалось, что прибыль компании-продюсера Филиппа Киркорова в 2025 году сократилась вдвое.

