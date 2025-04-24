Ladoga запускает производство полностью отечественного виски «Крутояр»

В этом году компания планирует продать 2 млн л нового виски. В развитие одноименной винокурни в Ставропольском крае вложили 1,1 млрд рублей. По мнению экспертов, у продукта хорошие перспективы. Прогнозная цена за бутылку составляет 1000 рублей.

Виски изготавливают исключительно из российского зерна, а его название пишется кириллицей. Сейчас завод выпускает купажированный виски, осенью начнется производство солодового, а в 2026 году — кукурузного и ржаного.

Продукт появится на полках «Магнита», «Ленты», «Ашана» и других крупных федеральных ритейлеров. В покупке «Крутояра» заинтересованы Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Армения, Китай, Монголия, Индия.

С 2022 по 2025 год российские производители и импортеры внесли 115 заявок о соответствии для вискового дистиллята. На данный момент в России существует 115 локальных брендов виски от 30 отечественных производителей.