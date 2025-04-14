В России 30 производителей изготавливают 115 брендов виски

С 2022 по 2025 год российские производители и импортеры внесли 115 заявок о соответствии для вискового дистиллята, об этом свидетельствуют данные из реестра Росаккредитации. На данный момент в России существует 115 локальных брендов виски от 30 отечественных производителей, пишет РБК .

Несмотря на то, что на российском рынке представлено сразу 115 локальных брендов виски, большинство производителей не производят данный напиток сами. Они занимаются разливом импортных дистиллятов.

Согласно аналитикам, объем продаж виски в России в 2024 году превысил 50 миллионов литров благодаря ведущим компаниям на рынке — «Стелларс Спиритс и Ботлинг», «Новабев Групп», «Алвису», Ladoga и «Тульский Винокуренный Завод 1911».

«После ухода крупных мировых брендов с российского рынка для местных производителей открылось окно возможностей. Они начали активно закупать висковые дистилляты и создавать собственные бренды. Маркетологи российских ЛВЗ часто апеллируют к традиционным шотландским названиям, образам и традициям. Сейчас российский виски популярен и доступен по цене, а благодаря квалификации технологов некоторые образцы уже приближаются по характеристикам к шотландским аналогам», — рассказал руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин.

По словам Брагина, сложившаяся ситуация показывает, что на рынке постепенно происходит импортозамещение купажированных шотландских виски. Речь идет об импортозамещении в двух сегментах — «эконом» и «стандарт».

Висковый дистиллят в России в период с 2022 по 2025 годы ввозили в том числе из Ирландии, США, Грузии, Германии, Испании, Китая, Франции и Индии.

В реестре Росаккредитации находится информация о 21 декларации, где указано, что товар отмечен как «российский виски». ЛВЗ «Фортуна» представила одну декларацию, ООО «Мценская крепость» — одну, «Татспиртпром» — четыре, а ООО «НПП Виски России» — 15.