В России 30 производителей изготавливают 115 брендов виски
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С 2022 по 2025 год российские производители и импортеры внесли 115 заявок о соответствии для вискового дистиллята, об этом свидетельствуют данные из реестра Росаккредитации. На данный момент в России существует 115 локальных брендов виски от 30 отечественных производителей, пишет РБК.
Несмотря на то, что на российском рынке представлено сразу 115 локальных брендов виски, большинство производителей не производят данный напиток сами. Они занимаются разливом импортных дистиллятов.
Согласно аналитикам, объем продаж виски в России в 2024 году превысил 50 миллионов литров благодаря ведущим компаниям на рынке — «Стелларс Спиритс и Ботлинг», «Новабев Групп», «Алвису», Ladoga и «Тульский Винокуренный Завод 1911».
«После ухода крупных мировых брендов с российского рынка для местных производителей открылось окно возможностей. Они начали активно закупать висковые дистилляты и создавать собственные бренды. Маркетологи российских ЛВЗ часто апеллируют к традиционным шотландским названиям, образам и традициям. Сейчас российский виски популярен и доступен по цене, а благодаря квалификации технологов некоторые образцы уже приближаются по характеристикам к шотландским аналогам», — рассказал руководитель направления крепкого алкоголя виноторговой компании Fort Руслан Брагин.
По словам Брагина, сложившаяся ситуация показывает, что на рынке постепенно происходит импортозамещение купажированных шотландских виски. Речь идет об импортозамещении в двух сегментах — «эконом» и «стандарт».
Висковый дистиллят в России в период с 2022 по 2025 годы ввозили в том числе из Ирландии, США, Грузии, Германии, Испании, Китая, Франции и Индии.
В реестре Росаккредитации находится информация о 21 декларации, где указано, что товар отмечен как «российский виски». ЛВЗ «Фортуна» представила одну декларацию, ООО «Мценская крепость» — одну, «Татспиртпром» — четыре, а ООО «НПП Виски России» — 15.