Квартальный ВВП России с исключением сезонности снизился впервые с 2022 года

В январе–марте валовый внутренний продукт России (ВВП) с исключением сезонности мог снизиться на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом после роста на 1,3% в октябре–декабре прошлого года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Райффайзенбанка.

Согласно обзору банка, анализ показателей ВВП показывает, что ситуация лишь ухудшается. Впервые со II квартала 2022 года наблюдается квартальное снижение. Промышленное производство — это ключевой сектор, который сдерживает рост ВВП.

«Сигналов перехода экономики к мягкой посадке становится все больше. Ситуация осложняется низкими ценами на нефть», — отмечают эксперты.

В Райффайзенбанке добавили, что слабая экономическая активность является поводом задуматься о том, чтобы уже летом начать смягчать монетарную политику.

По информации Минэкономразвития, в марте рост ВВП России составил 1,4% в годовом выражении после 0,7% в феврале и 3% в январе. В целом за I квартал ведомство оценило рост показателя в 1,7%. При этом официальные данные Росстата о динамике ВВП за январь — март будут опубликованы 16 мая.

По данным Росстата, в прошлом году экономика выросла на 4,3%. Максимальный рост ВВП за год был зафиксирован в I квартале — 5,4%. В апреле–июне показатель замедлился до 4,3%, в июле–сентябре — до 3,3%. Однако к концу года (ноябрь — декабрь) рост ускорился до 4,5%.

Ранее глава российского государства Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что за январь–февраль текущего года рост ВВП страны составил 1,9%.