Курс турецкой лиры упал до исторического минимума
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Валюта Турции рухнула до исторического минимума, во вторник курс доллара к лире (USD/TRY) на международном рынке "Форекс" впервые в истории стал выше 38 лир, сообщает РБК.
К 10:32 по московскому времени курс USD/TRY вырос на 5,76%, достигнув 38,8141 лиры.
К обвалу лиры привела новость о задержании политического соперника главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Экрема Имамоглу, объясняет Bloomberg.
Ранее внебиржевой курс доллара США опустился ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года. Официальный курс Центробанка России на 18 марта — 84,3 рубля за доллар.