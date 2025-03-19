Курс турецкой лиры упал до исторического минимума

сегодня в 11:27

Валюта Турции рухнула до исторического минимума, во вторник курс доллара к лире (USD/TRY) на международном рынке "Форекс" впервые в истории стал выше 38 лир, сообщает РБК .

К 10:32 по московскому времени курс USD/TRY вырос на 5,76%, достигнув 38,8141 лиры.

К обвалу лиры привела новость о задержании политического соперника главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана Экрема Имамоглу, объясняет Bloomberg.

Ранее внебиржевой курс доллара США опустился ниже 81 рубля впервые с июня 2024 года. Официальный курс Центробанка России на 18 марта — 84,3 рубля за доллар.