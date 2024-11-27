Курс юаня на Мосбирже побил рекорд марта 2022 года

Курс юаня на Мосбирже превысил 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года

Курс юаня на Московской бирже превысил 15 рублей впервые с 29 марта 2022 года. Китайская нацвалюта укрепляется к рублю пятую торговую сессию подряд, сообщает РБК .

За прошедшие сессии юань вырос в абсолютном выражении более чем на 1 рубль.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов заявил, что технически валютный рынок «начинает выглядеть уже перегретым». Аналитик считает, что в ближайшие дни валюта КНР может достигать рубежей в 15-15,2 рубля.

По мнению ряда экспертов, в 2025 году курс юаня может вырасти до 15,2 рубля. Аналитики также допускают, что в следующем году доллар подорожает до 112 рублей, а евро — до 119,8 рубля.

Между тем курс доллара на бирже превысил 110 рублей, а евро пробило отметку в 115 рублей.