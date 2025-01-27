Курс доллара упал ниже 97 рублей

После полудня 27 января курс доллара на международном валютном рынке упал ниже 97 рублей, сообщает Газета.ru со ссылкой на результаты торгов на площадке investing.com.

В начале дня доллар торговался по 98,04 рубля. Позже курс американской нацвалюты понизился до 96,6 рубля.

К 14:20 по московскому времени курс доллара скорректировался до 97,1 рубля.

Ранее в «Русском стандарте» спрогнозировали, что в последнюю январскую неделю курс доллара составит 99-101 рубль. По словам директора департамента операций на финансовых рынках банка Максима Тимошенко, доллар начал слабеть по отношению к ключевым мировым валютам, но на курс рубля это сильно не влияет.