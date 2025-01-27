Ослабление доллара оказывает на рубль небольшое влияние

Рынок ожидает первых экономических решений новой администрации Белого дома и «переваривает» обещания президента Дональда Трампа относительно тарифных ограничений. Доллар слабеет к основным мировым валютам. На курс рубля это не оказывает существенного влияния, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках «Русского стандарта» Максим Тимошенко.

Российский рубль — на достаточно устойчивых позициях на Московской бирже. На текущий момент в его пользу — сохранение жесткой денежно-кредитной политики Банком России и увеличение профицита платежного баланса. Рубль также может получить локальную поддержку и от ежемесячного пика налогового периода, отмечает эксперт.

Тем временем давление на национальную валюту способны оказать снижение цен на энергоресурсы, геополитика и сезонность, которая выражается в присущем первым месяцам года сокращению спроса на иностранную валюту со стороны импортеров.

В центре внимания — выступление Трампа в Давосе, где он призвал к снижению ставок и к уменьшению Саудовской Аравией и ОПЕК нефтяных цен в рамках урегулирования геополитической обстановки.

«Рынок находится в ожидании первых решений относительно экономической политики новой администрации Белого дома, а также осмысливает обещания Трампа по новым стимулам и тарифным ограничениям. Пока это отражается в некотором ослаблении доллара к основным мировым валютам, на курс рубля это если и оказывает, то небольшое влияние», — считает Тимошенко.

По его мнению, отдельного внимания мирового рынка заслуживает предстоящее на неделе заседание ЕЦБ и вышедшая свежая экономическая статистика, которая показала недельный рост числа первичных заявок на пособие по безработице в США, а количество неудовлетворенных заявок достигло максимума ноября 2021 г.

Курс доллара в последнюю неделю января составит 99-101 рубль, евро — 104-106 рублей, прогнозирует финансист.