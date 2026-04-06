Курс доллара понизился до 79 рублей в понедельник

На торгах утром в понедельник курс доллара понизился до 79 рублей, сообщает ProFinance.Ru .

Курс евро уменьшился до показателя в 91 рубль, а курс юаня — до 11,5 рублей.

Ранее топ-менеджер «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев спрогнозировал, что доллар в мае может опуститься до показателя 76-79 рублей. Это произойдет из-за поступления в страну дополнительной валютной выручки от скачка мировых цен на сырье.

Кроме того, как отметил директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, рубль укрепляется к юаню на Мосбирже благодаря приближению пика налоговых выплат, высоким ставкам по рублевым инструментам и слабому спросу на импорт.

