Доллар в мае может опуститься до 76-79 рублей

Топ-менеджер «ВТБ Мои Инвестиции» Алексей Михеев рассказал, что доллар в мае может опуститься до 76-79 рублей из-за поступления в РФ дополнительной валютной выручки от скачка мировых цен на сырье, сообщает РИА Новости .

По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от устойчивости цен на нефть выше 100 долларов.

«Рост цен на российскую нефть, вызванный событиями на Ближнем Востоке, будет поддерживать рубль относительно крепким, пока геополитическая напряженность в регионе не спадет», — отметил он.

Сейчас на курс рубля сейчас влияют два разнонаправленных мощных фактора: сокращение предложения валюты со стороны ЦБ и рекордные цены на нефть. О том, какой из них перевесит в ближайшие месяцы и когда ждать разворота тренда, РИАМО рассказал основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

