Курс рубля в 2026 году: весеннее укрепление и ослабление к декабрю

Сейчас на курс рубля сейчас влияют два разнонаправленных мощных фактора: сокращение предложения валюты со стороны ЦБ и рекордные цены на нефть. О том, какой из них перевесит в ближайшие месяцы и когда ждать разворота тренда, РИАМО рассказал основатель и генеральный директор инвестиционной платформы Lender Invest Дмитрий Исаков.

В настоящее время на курс рубля одновременно влияет ряд разнонаправленных факторов. С одной стороны, снижение валютных интервенций ЦБ в четыре раза (с 16,52 млрд до 4,6 млрд руб.) и приостановка операций по бюджетному правилу серьезно ослабляет рубль, так как снижает объем предложения на рынке. По экспертным оценкам, совокупное предложение валюты с начала марта сократилось примерно на 200 млрд руб. С другой стороны, экстремально высокие цены (выше 85 долларов за баррель Urals с начала марта) обеспечивают приток валютной выручки на рынок, что естественным образом увеличивает предложение валюты. В результате курс с 20 марта, достигнув локального пика (в районе 87 рублей за доллар), вновь пошел на укрепление, констатирует эксперт.

«Таким образом, основным фактором текущего укрепления рубля выступает приток нефтедолларов на рынок. Соответственно, для того чтобы дать прогноз, насколько длительным будет это укрепление, нужно знать как долго цены на нефть будут находиться на столь высоких уровнях. Последние, в свою очередь, привязаны к конфликту США-Иран и перекрытию Ормузского пролива. Учитывая, что экспертные оценки прогнозируют снижение эскалации на горизонте 2-3 недель, можно предположить, что укрепление рубля с учетом отложенного лага поступления валютной выручки (20-30 дней) будет идти вплоть до конца мая», — отмечает Исаков.

Согласно его прогнозу, укрепление рубля может продолжаться вплоть до обновления локальных минимумов и достигнуть цели 74-72 руб. за доллар в моменте. Далее по мере снижения напряженности в Персидском заливе стоит ожидать и снижения предложения валюты на рынке. Это, в свою очередь, при прочих равных приведет к ослаблению российской валюты: его курс может снизиться до 88-90 рублей к четвертому кварталу текущего года.

Важно, что даже после снижения эскалации на Ближнем Востоке цены на нефть, скорее всего, не вернутся к прежним уровням, а, вероятно, стабилизируются в диапазоне 81-85 руб. за баррель Urals. Это будет поддерживать рубль на относительно крепких позициях, полагает эксперт.