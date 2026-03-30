Рубль укрепляется к юаню: эксперт назвал причины и диапазон курса

Рубль укрепляется к юаню на Мосбирже благодаря приближению пика налоговых выплат, высоким ставкам по рублевым инструментам и слабому спросу на импорт, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне российского рубля в паре с китайским юанем на Московской бирже — приближение традиционного пика налоговых выплат в конце месяца. Также рубль продолжает получать поддержку от слабого спроса на импорт и выгодных ставок на рублевые инвестиционные инструменты, отмечает эксперт.

«В фокусе — обсуждение перспектив нефтеюаня как альтернативной мировой резервной валюты для торговли „черным золотом“. Так, именно китайский юань на фоне нестабильности доллара из-за обострения ближневосточного конфликта в будущем может рассматриваться на рынке нефти в качестве весомого платежного инструмента», — считает Тимошенко.

Еще одной темой для активного обсуждения стали заявления о том, что Гонконг ускоряет развитие цифрового юаня. В частности — о проработке вариантов модернизации цифровых кошельков китайским Центральным банком и Валютным управлением Гонконга, добавляет финансист.

По его прогнозу, торговый диапазон юаня на этой неделе составит 11,5 – 12 рублей.

