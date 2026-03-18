Курс доллара поднялся выше 83 рублей, евро — выше 96 рублей
Утром в среду курс доллара поднялся выше 83 рублей, он составил в максимуме 83,319 рубля, сообщает ProFinance.ru.
Поднялся и курс евро, его максимум составил 96,2 рубля. Растет курс юаня. Китайская валюта стоит 12,163 рубля.
Как пишет РИА Новости, выше 83 рублей доллар поднялся впервые с 26 сентября 2025 года.
Ранее сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов рассказал, что ослабление российской валюты связано с комплексом факторов: от изменения приоритетов бюджетной политики до геополитических событий в мире.
