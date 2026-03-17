Конец крепкому рублю: что заставило доллар и евро пойти в рост

Ослабление российской валюты связано с комплексом факторов: от изменения приоритетов бюджетной политики до геополитических событий в мире. Почему сегодня резко растут курсы доллара и евро, РИАМО пояснил сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов.

По его словам, во многом такая ситуация отражает макроэкономические потребности страны.

«Переукрепившийся в 2025 году рубль стал представлять проблему для бюджета, поэтому контролируемое его ослабление в целом в интересах российской экономики», — отметил Некрасов.

Комментируя действия российских властей, Некрасов подчеркнул, что прямое воздействие на курс невозможно.

«Они могут только косвенно влиять: не препятствовать снижению, не проводить интервенции, снижать ключевую ставку. Все это мы наблюдаем сейчас», — заявил эксперт.

Помимо внутренних причин, на динамику повлияло и глобальное укрепление американской валюты.

«Отчасти мы видим не только ослабление рубля, сколько укрепление американского доллара, которое произошло на фоне ближневосточного конфликта. Это спровоцировало бегство капитала из рисковых активов в более стабильные: золото и казначейские бумаги США», — пояснил аналитик.

Отвечая на вопрос о росте евро, спикер напомнил о взаимосвязи мировых валют.

«Укрепление евро происходит как следствие ослабления рубля. Невозможно сделать так, чтобы рубль упал к доллару, а к евро не изменился, потому что существует кросс-курс доллара к евро», — отметил Некрасов.

