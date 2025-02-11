Курс доллара опустился ниже 96 рублей впервые с 12 ноября 2024 года

Курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже 96 рублей. Это произошло впервые с 12 ноября 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на площадку «Финам».

На 11:41 по московскому времени курс доллара был на уровне 95,5 рубля — он снижался на 1,6%. В течение получаса американская валюта замедлила снижение. Доллар находился на уровне 95,98 рубля.

На российском межбанковском рынке снижался и курс евро — на 0,44%. Он составлял 99,08 рубля.

Ранее директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко рассказал, что на текущей неделе будет работать ряд факторов, способствующих укреплению рубля. На стороне рубля остаются высокие ставки, рост доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле.