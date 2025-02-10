Стало известно, каким будет курс доллара с 10 по 14 февраля

Курс доллара составит 97-99 рублей на неделе с 10 по 14 февраля

На текущей неделе будет работать ряд факторов, способствующих укреплению рубля, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

На стороне рубля продолжают оставаться высокие ставки, рост доли расчетов в национальных валютах во внешней торговле, отмечает он.

«На неделе в фокусе внимания на российском рынке — пятничное решение регулятора по ключевой ставке. Наиболее вероятный сценарий — сохранение ставки неизменной на фоне сохранения инфляции, поддерживаемой бюджетными расходами, и даже ее рост в отдельных категориях. Вариант со снижением ставки даже не рассматривается», — прокомментировал Тимошенко.

Он добавил, что с меньшей степенью вероятности можно будет увидеть повышение ставки на 100 базисных пунктов. На курс российского рубля решение вряд ли окажет заметное влияние, хотя может краткосрочно поддержать его.

Тем временем в качестве общего оптимистичного фона — перспективы ослабления геополитической напряженности на фоне соответствующей риторики Трампа.

В фокусе мирового рынка находится свежая экономическая аналитика из США, где индекс деловой активности в производственном секторе вырос в январе и превзошел прогнозы, говорит эксперт. Расстановку сил на мировом валютном рынке могут скорректировать и январские данные по средней заработной плате и уровню безработицы в США, а также по индексу потребительского доверия университета Мичигана.

По мнению Тимошенко, непредсказуемость экономической политики президента США Дональда Трампа добавляет неопределенности дальнейшей риторики ДКП Федрезерва США. Поддержать мировые позиции доллара относительно других валют способны перспективы активизации новой администрации президента США в торговых войнах. При этом они могут оказать давление на нефтяные цены в сторону понижения.

Курс доллара с 10 по 14 февраля составит 97-99 рублей, курс евро — 101-103 рубля.