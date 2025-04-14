Курс доллара опустился до 82 рублей

Курс доллара на межбанке опустился до 82 рублей впервые с 19 марта

Курс доллара на межбанковском рынке опустился до 82 рублей впервые с 19 марта 2025 года. Вместе с тем евро дорожал на 0,24%, до 94,62 рубля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов на площадке «Финам».

По состоянию на 11:01 по московскому времени, доллар подешевел на 0,57% и торговался по 82,75 рубля. Снижение ускорилось к 11:20 по Москве, когда цена на американскую нацвалюту достигла 82 рублей (-1,47%).

Центробанк России устанавливал следующие курсы валют на 14 апреля: 96,2163 рубля за евро, 84,0040 рубля за доллар и 11,4471 рубля за юань.

Тем временем в банке «Русский Стандарт» РИАМО рассказали, что курс юаня с 14 по 18 апреля составит 11,3-11,6 рубля.