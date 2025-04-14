Юань снижается к доллару: тарифная война США и Китая в разгаре

В фокусе рынка — развитие событий в тарифной войне, где Китай и США обменялись взаимными беспрецедентными пошлинами. Все это заметно добавляет волатильности мировым валютным рынкам. При этом курс юаня в апреле снижается, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Призыв председателя КНР Си Цзиньпина вместе с ЕС противостоять США способен добавить относительного оптимизма китайской валюте, считает эксперт.

На стороне российского рубля в паре с юанем может оказаться и визит спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, добавил он.

Тем временем на рынке гособлигаций США, где произошел существенный рост их доходности, в центре внимания экспертов оказались перспективы вероятного сокращения Китаем своего портфеля американских казначейских облигаций (КНР — один из крупнейших его держателей) на фоне роста напряженности в торговой войне, отметил Тимошенко.

«Что касается мировых позиций юаня, то апрель показал его снижение к доллару. Офшорный юань оказался на минимумах 2007 года. При этом не стоит забывать, что власти КНР сами стали инициатором начала обесценивания китайской валюты для поддержки своих экспортеров. Это произошло в рамках охлаждения курса юаня и с целью повышения конкурентоспособности экспортных товаров из Китая на фоне обострения тарифного давления со стороны США», — заявил финансист.

Торговый диапазон юаня с 14 по 18 апреля составит 11,30-11,60 рублей, спрогнозировал Тимошенко.