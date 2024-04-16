Курс доллара на Мосбирже превышал 94 рубля впервые с октября 2023 года

Впервые с 30 октября 2023 года в ходе торгов на Мосбирже курс доллара превысил 94 рубля. Этой отметки он достиг на 07:24 по московскому времени, поднявшись на 0,27%, сообщает ТАСС .

Через три минуты американская валюта ускорила рост и достигла 94,01 рубля. Рост замедлился к 07:43 — доллар находился на отметке 93,98 рубля.

На 36,25 копейки снизился курс евро — до 99,65 рубля. Курс юаня вырос на 0,95 копейки — до 12,89 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что курс доллара может опуститься до 93 рублей в ходе налогового периода в РФ. По оценке специалиста, евро также может торговаться в районе 99 рублей.