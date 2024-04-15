Финансист спрогнозировал укрепление рубля

Эксперт Бабин заявил, что рубль укрепится в рамках налогового периода в России

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что курс американского доллара может опуститься до уровня 93 рублей в ходе налогового периода в РФ. Также, по оценке специалиста, евро может торговаться в районе 99 рублей, сообщает Газета.ru .

Бабин обратил внимание, что евро достигнет отметки в 99 рублей в случае, если на мировом рынке пара EUR/USD останется около текущего уровня 1,065.

По мнению эксперта, российскую нацвалюту может постепенно поддерживать налоговый период. Так, перед 25 апреля все больше организаций может продавать иностранную валюту, чтобы оплатить налоги в России, продолжил Бабин.

«В результате ее предложение на рынке увеличится, что будет способствовать укреплению рубля или защитит его от быстрого ослабления, если спрос на валюту также усилится», — сказал эксперт по фондовому рынку.

По данным Мосбиржи от 15 апреля, по состоянию на 13:07 по московскому времени доллар стоил 93,6 рубля, евро — 99,74 рубля.