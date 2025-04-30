Курс доллара на Forex рухнул ниже 81 рубля

В среду утром на международном валютном рынке Forex доллар США просел ниже 81 рубля, следует из данных торгов.

На 11:30 по Москве американская валюта подешевела до отметки в 80,92 рубля, потеряв в цене 0,29%.

Банк России установил курс доллара на 30 апреля на уровне 81,56 рубля.

Ранее аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин спрогнозировал, что в мае против рубля может сыграть уменьшение притока валюты от экспортеров с учетом текущего снижения цен на нефть. В следующем месяце он ждет по доллару торгов в диапазоне 81-86 рублей.