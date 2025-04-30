Каким курс рубля будет в мае — прогноз аналитика Потавина

Стоимость нефти продолжает снижаться, однако это не оказывает существенного влияния на курс рубля. Гораздо больше на курс российской валюты воздействуют другие факторы: приток денег из-за рубежа, улучшение в геополитике, состояние дел по счету текущих операций (СТО), заявил РИАМО аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

29 апреля торги долларом на межбанковском рынке проходили в районе 81,8 руб., это близко к ценовым минимумам за последний год. Можно сказать, что во второй половине апреля курс доллара стабилизировался в районе 81-83 руб. Но при этом цена на нефть марки Brent за прошедшую неделю потеряла около 2% и сейчас торгуется в районе 64 долларов за баррель, отмечает аналитик.

«Складывается ощущение, что нефть прекратила влиять на курс рубля», — говорит Потавин.

По его мнению, сейчас, помимо нефти, на курс рубля оказывают влияние и другие факторы. Например, в марте иностранные инвесторы активно вкладывались в российские гособлигации, продавая валюту за рубли и покупая ОФЗ. С притоком этих денег из-за рубежа многие связывают текущее укрепление рубля. Ожидания улучшений в геополитике тоже добавляли устойчивости рублю. Многие инвесторы с надеждой ждут окончания горячей фазы военного противостояния в Украине, улучшения отношений с США и отмены хотя бы части внешних санкций, отмечает аналитик.

«Также этой весной на рубль влияет и то, что у России пока неплохо обстоят дела по счету текущих операций (СТО). Но дело в том, что существует временная задержка между изменениями цен на нефть и их влиянием на СТО. То есть изменения цен на нефть на спотовом рынке с некоторой задержкой отражаются в экспортной выручке. Обычно корреляция между нефтяными ценами и СТО видна с лагом в 1–3 месяца. Это значит, что в начале лета рубль может ослабнуть, поскольку в то время приток валюты от апрельских продаж нефти по низким ценам будет минимальным», — считает Потавин.

Однако в мае против рубля может играть фактор снижения притока валюты от экспортеров с учетом наметившегося снижения цен на нефть, добавляет он. Также вероятно до конца апреля Минфин и ЦБ определятся с модернизацией бюджетного правила (будет снижена планка по нефти), а, значит, в мае могут сократиться объемы продажи валюты из резервов, что может ослабить рубль. Плюс к этому в мае стоит ждать роста объемов покупок валюты от импортеров по сравнению со слабым апрелем.

«На ближайшую неделю мы ждем сохранения относительной стабильности по курсу рубля. Наш прогноз по валютам на май: по доллару мы ждем торгов в диапазоне 81-86 руб., по евро — 92-97 руб., по юаню — 11,1-11,8 руб.», — спрогнозировал Потавин.