Курс доллара к рублю в октябре — прогноз инвестиционного аналитика

Эксперт Бредихин: рублевые активы все еще привлекательны больше, чем валютные

В настоящее время поддержку рублю оказывают высокие доходности в российской валюте. Однако в более отдалённой перспективе рубль окажется в более слабой позиции, заявил РИАМО ведущий инвестиционный аналитик Go Invest Никита Бредихин.

После коррекции на рынке облигаций, кривая бескупонной доходности опустилась в диапазон 13,8-14,8%, ставка RUSFAR составляет 17% (это индикатор средних ставок на денежном рынке, который отражает справедливую цену обеспеченных денег — прим. ред.).

«На этом фоне с одной стороны рублёвые активы всё ещё привлекательны больше, чем валютные, а с другой высокая ключевая ставка сдерживает рост кредитного импорта и экономическую активность в целом», — подчеркивает эксперт.

Помимо этого, временную поддержку рублю оказывают цены на нефть, которые сейчас составляют около 67$ за бочку нефти марки Brent. Это также поддерживает экспорт, прогноз которого был пересмотрен в сторону повышения до $ 413 млрд к концу года, говорит инвестиционный аналитик.

Однако в более отдалённой перспективе, рубль окажется в более слабой позиции, считает Бредихин. Во-первых, сохраняется высокая геополитическая неопределённость, что поддерживает спрос на валюту. Во-вторых, ключевая ставка Банка России продолжит снижаться, так как текущие уровни уже сейчас негативно влияют на бизнес.

«Это приведёт к снижению рублёвых доходностей и увеличит спрос на валюту, особенно заметно это будет в компаниях-экспортёрах, которые ранее продавали около 100% своей валютной выручки и размещали её в рублях, но по мере снижения ставки, скорее всего, доля продаж будет снижаться», — предполагает Бредихин.

По его словам, по мере снижения ставки возможно восстановления импорта, что создаст дополнительный спрос на валюту.

«Мы ожидаем, что в октябре доллар продолжит торговаться в диапазоне 80-85 рублей за доллар», — прогнозирует эксперт.