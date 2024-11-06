Курс биткоина достиг исторического рекорда на фоне выборов в США

Курс биткоина установил новый исторический рекорд — 75 тыс. долларов. Прошлый максимум был установлен в марте — он составлял 73 777 долларов, сообщает РБК .

В целом с начала года биткоин вырос более чем на 70%. Поддержку главной криптовалюте оказали экономические и политические мировые события.

К рекордным отметкам цена биткоина приближалась в конце мая, но все равно не достигала мартовского рекорда. К концу 29 октября биткоин торговался выше 73 тыс. долларов.

Он также начал расти в ночь президентских выборов в США — с 5 на 6 ноября. На 08:30 по московскому времени курс составлял 74,4 тыс. долларов.

Главный аналитик Bitget Research Райан Ли считает, что главная причина роста биткоина — это увеличивающийся ажиотаж вокруг президентских выборов. Хотя сейчас оба кандидата в президенты выступают за развитие криптоиндустрии, Дональд Трамп все еще выглядит более предпочтительно в глазах криптоинвесторов, и рост шансов на его победу способствует росту курса биткоина.