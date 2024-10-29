Рост курса биткоина связан с повышением шансов Трампа на победу в выборах

Главная причина роста биткоина — это увеличивающийся ажиотаж вокруг президентских выборов, запланированных в США на 5 ноября. Хотя сейчас оба кандидата в президенты выступают за развитие криптоиндустрии, Дональд Трамп все еще выглядит более предпочтительно в глазах криптоинвесторов, и рост шансов на его победу способствует росту курса биткоина, сообщил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

Помимо этого, на текущей неделе ожидается публикация финансовых отчетов крупных ИТ-компаний, таких как Meta, Alphabet, AMD. Этот сектор фондового рынка традиционно коррелирует с криптовалютами, и ожидание отчетов ИТ-гигантов также оказывает поддержку росту крипторынка, отметил эксперт.

«Все это способствует укреплению курса биткоина и других криптовалют. Мы видим приток капитала в спотовые бикоин ETF, а так как они по условиям работы должны накапливать соответствующее количество биткоинов в качестве обеспечения, это создает повышенный спрос на криптовалюту и также способствует росту ее курса», — заявил Ли.

По его словам, сейчас у биткоина ближайшие уровень поддержки — 68 тыс., сопротивления — 72 тыс. На фоне ажиотажа, связанного с ожиданием снижения ключевой ставки на следующем заседании ФРС США и президентских выборов, биткоин имеет все шансы обновить исторический максимум, прогнозирует эксперт.

Утром 29 октября курс биткоина превысил 70 тыс. долларов впервые с июня.