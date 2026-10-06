После решения ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14% одним из самых интересных инструментов остаются корпоративные облигации, однако выбирать их только по размеру купона становится опасно из-за роста числа дефолтов, сообщил РИАМО финансовый советник, основатель проекта Control Capital Артем Нури.

После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14% инвесторы по-прежнему ищут инструменты, способные дать высокую доходность. По мнению эксперта Нури считает, что одним из наиболее интересных вариантов остаются корпоративные облигации.

«Сейчас инвестор может зафиксировать высокую доходность, а при дальнейшем снижении ставки дополнительно заработать на росте стоимости бумаг», — пояснил эксперт.

Однако, по его словам, 2026 год показывает, что выбирать облигации только по размеру купона становится опасно: количество дефолтов растет, особенно среди эмитентов более низкого кредитного качества.

«Высокая доходность — это не подарок рынку, а плата за дополнительный риск», — подчеркнул Нури.

Именно поэтому сейчас особенно важен качественный анализ эмитента: его долговой нагрузки, денежного потока и графика погашений. Без этой работы высокая купонная доходность может обернуться потерями.

Что касается стратегии, эксперт предлагает разделять горизонты. На срок до года он бы сочетал короткие облигации с депозитами и инструментами денежного рынка. На горизонте 2–3 лет интереснее выглядят облигации с фиксированным купоном, которые могут выиграть от дальнейшего снижения ставок.

«На горизонте до года я бы сочетал короткие облигации с депозитами и денежным рынком. На горизонте 2–3 лет интереснее выглядят облигации с фиксированным купоном, которые могут выиграть от дальнейшего снижения ставок», — резюмировал Нури.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.