Куда выгодно вложить деньги на короткий срок — мнение бизнес-аналитика

Летом 2025 года ставки по банковским вкладам, особенно на короткие сроки, остаются на рекордно высоких уровнях. При ключевой ставке Банка России в 20% и высокой инфляции (выше 9% годовых), депозиты на 3-4 месяца превратились в один из самых надежных и доходных инструментов для сохранения капитала, сообщил РИАМО бизнес-аналитик банка «Хлынов» Александр Матанцев.

Эксперт пояснил, почему банковские вклады — это самый оптимальный выбор, чтобы инвестировать средства на короткий срок.

Во-первых, депозиты дают рекордные процентные ставки при минимальных рисках. Средние ставки по вкладам на 3 месяца в топ-20 банков достигают 17-18% годовых. При этом вклады до 1,4 млн рублей застрахованы АСВ, доходность выше инфляции (в отличие от многих других инструментов). Это надежный инструмент и здесь нет необходимости разбираться в тонкостях фондового рынка, подчеркивает Матанцев.

Во-вторых, короткие сроки дают гибкость продукта и защиту от изменения ставок.

«В условиях нестабильности ключевой ставки (Банк России снизил ее в июне до 20%, но сохранил жесткую риторику) вклады на 3-4 месяца позволяют быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. В отличие от акций или облигаций срочные вклады имеют предсказуемую доходность. Открывая вклад, вы закрепляете высокую доходность перед возможным дальнейшим снижением ставок», — комментирует бизнес аналитик.

По его мнению, летом 2025 года вклады на 3-4 месяца — это максимальная доходность при минимальных усилиях.

«Пока ставки высоки, стоит использовать этот шанс», — рекомендует Матанцев.