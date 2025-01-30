Крупные банки массово ухудшают условия по кредитным картам

В последнее время ряд крупных российских банков принял решение об ухудшении условий для клиентов по кредитным картам. Речь идет о вводе новых комиссий, снижении лимита и сокращении грейс-периода, сообщает газета «Известия» .

В начале текущего года тенденция к ухудшению условий кредиток лишь укрепилась. По мнению экспертов, в условиях повышенных рисков банки не заинтересованы в предоставлении заемных средств на безвозмездной основе на срок, превышающий несколько месяцев.

МТС Банк объявил о намерении с февраля сократить льготный период по всем операциям по картам «МТС Cashback» с 111 до 51 дня. Совкомбанк пересмотрел условия своего ключевого продукта — карты «Халва», установив комиссию в размере 399 рублей за снятие или перевод заемных средств.

Газпромбанк также снижает лимиты по своим кредитным картам. Максимальная сумма займов может быть значительно снижена, но в основном она составляет всего лишь 10 тыс. рублей.

Предыдущая волна снижения лимитов по кредитным картам была в декабре прошлого года. С аналогичными проблемами столкнулись клиенты ВТБ, «Сбера», «Альфа Банка», «Уралсиба» и «Ренессанс Банка».

Ранее стало известно, что средняя цена потребительских кредитов в России приблизилась к 33%. Цифра растет уже 4 недели подряд. Кредиты дорожают даже несмотря на то, что ключевая ставка остается прежней.