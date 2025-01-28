«Финуслуги»: стоимость потребительских кредитов в РФ достигла рекорда

По данным «Финуслуг», средняя цена потребительских кредитов в России приблизилась к 33%. Цифра растет уже 4 недели подряд, сообщает « Российская газета ».

Полная цена кредитов, при расчете которой учитывается как ставка, так и дополнительные платежи, с 16 по 23 января увеличилась на 0,85%, побив рекорд. Прошлый был поставлен в первый месяц 2025 года. Тогда средняя ставка дошла до отметки 32%.

Теперь средняя ставка по потребительским кредитам равна 32,88% годовых. Для подсчета «Финуслуги» использовали статистику из 20 лучших российских банков.

Кредиты дорожают даже несмотря на то, что ключевая ставка остается прежней. Стоимость не уменьшается и в том случае, если человек закладывает автомобиль или квартиру.

19 декабря 2024 года полная стоимость потребительских кредитов была еще выше. Тогда она достигла 34%.