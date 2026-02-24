Крупнейший в мире майнер из Сингапура продал все биткоины

Сингапурская компания Bitdeer, являющаяся крупнейшим в мире майнером, продала все имеющиеся биткоины. Она призвала участников рынка не беспокоиться из-за этого решения, сообщает РБК .

Bitdeer стала лидером рынка по добыче биткоинов в 2025 году. Она обогнала по этому показателю американского майнера MARA.

По итогам прошлого года общий хешрейт под управлением сингапурской компании составлял 71 EH/s (экзахеш в секунду), что является 7% от общего мирового хешрейта.

По итогам прошлой рабочей недели Bitdeer заявила, что продала всю криптовалюту — это 943,1 BTC из резервов и 189,8 BTC, добытых за этот период. Больше у нее ничего не осталось.

Почувствовал волнения участников рынка, компания призвала успокоиться. Bitdeer заявила, что планирует подготовить ликвидность для «нескольких необязывающих возможностей приобретения земельных участков». Также там отметили, что добыча биткоинов продолжается и резервы, возможно, вновь начнут расти.

Ранее сотрудник криптобиржи Bithumb по ошибке выплатил пользователям 620 тыс. биткоинов. Практически все цифровые активы получилось вернуть быстро.

